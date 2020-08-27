В Ираке от взрыва пострадали сотрудники ВОЗ [ Редактировать ]
В Ираке двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения получили травмы в результате наезда на придорожное взрывное устройство. Инцидент произошел вблизи города Бартелла, что в 30 км на восток от столицы провинции города Мосул. Об этом сообщает Xinhua.
Руководитель департамента по связям с общественностью полиции иракской провинции Ниневех Мазина аль-Ахмади заявил, что мужчина и женщина из Ирака, которые являются сотрудниками ВОЗ, пострадали от взрыва заложенной боевиками ИДИЛ.
Отмечается, что ВОЗ оказывает помощь учреждениям здравоохранения Ниневеха, которые существенно пострадали во время боев с боевиками-экстремистами, а также медицинскую поддержку сотням тысяч вынужденно перемещенных людей.
Ранее мы писали, что в Ярославле взорвался жилой дом. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, идет эвакуация жильцов.
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