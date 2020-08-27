Франция вводит обязательный масочный режим в Париже [ Редактировать ]
Власти Франции издадут указ об обязательном ношении масок для лица по всему Парижу для сдерживания роста случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
Премьер предупредил о том, что вспышка COVID-19 может выйти из-под контроля, если быстро не среагировать на нее.
"Вирус распространяется по всей стране. Распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если мы не отреагируем быстро", - сказал Кастекс на пресс-конференции вместе с министрами здравоохранения и образования.
Ранее в МОН объяснили, кто будет покупать в школы маски и антисептики.
Также сообщалось, что девушку приговорили к тюремному заключению за нарушение карантина.
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