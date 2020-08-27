На трассе Киев - Харьков расстреляли автобус/ Фото: "Украина Сейчас"

В четверг, 27 августа, на трассе Киев - Харьков в районе Люботина (Харьковская обл.) неизвестные расстреляли микроавтобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

Об инциденте сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

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Как сообщают СМИ, разобраться в деле поручено СБУ.

В пресс-службе областного управления полиции подтвердили факт стрельбы, однако не смогли прокомментировать информацию о погибших. А вот в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф слова Кивы опровергли.

Как сообщил директор КП Виктор Забашта, пострадавших - трое. У всех - ушибы от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой. Все пациенты - в удовлетворительном состоянии.

Позже в полиции Харьковской области сообщили подробности расстрела автобуса под Люботином.

Отмечается, что ранены два человека. Убитых нет, заложников тоже. Обстреляли автобус из автомобиля "Мицубиси". По области объявлена операция "Сирена".

Ранее сообщалось, что террористы расстреляли группу туристов в популярном заповеднике.