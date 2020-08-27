Расстрелявших автобус под Харьковом задержали/ Фото: "Украина Сейчас"

Тех, кто расстрелял автобус под Харьковом, задержали. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в соцсети Facebook.

Геращенко отметил, что группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Ранее был установлен автомобиль, на котором передвигались стрелки.

Напомним, в четверг, 27 августа, в районе Люботина Харьковской области неизвестные расстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

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