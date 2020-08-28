Україна ставить на паузу відносини з Білоруссю [ Редактировать ]
Україна ставить на паузу відносини з Білоруссю. А саме зупиняє підготовку і проведення всіх спільних офіційних заходів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Україна приєдналась до заяви ЄС про нечесність виборів і може підтримати рішення Євросоюзу про санкції проти режиму Лукашенка.
У Білорусі тривають затримання активістів. Понад 260 людей напередодні схопили в Мінську. Інцидент стався на площі Незалежності. Там мітингарі зібралися на акцію солідарності через розгін протестувальників біля Червоного костелу. За даними місцевих ЗМІ, силовики також кинули в автозак 50 медійників. У відділку ж пообіцяли відпустити - за умови наявності відповідних дозволів на зйомки. Після складання протоколів близько сотні активістів звільнили.
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