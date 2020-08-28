Тунис внес Украину в "красную зону" по распространению коронавируса и закрыл границы для украинских туристов. Об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на главу МИДа Дмитрия Кулебу.

Тунис открыл границы для иностранцев 27 июня, однако из-за роста заболеваемости (+117 больных за последние сутки) и большого количества привозных случаев COVID-19, власти решили ограничить въезда из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

После закрытия Туниса для украинцев остаются доступными 45 стран, сообщил на брифинге глава МИД Кулеба. Недавно для граждан Украины открыли свои границы четыре страны: Судан, Сьерра-Леоне, Руанда и Казахстан.

Ознакомиться со списком стран, которые могут посещать украинцы, можно на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Ранее сообщалось, что с 28 августа въезд украинцам, в том числе сезонным работникам, запретила Финляндия.