У Харкові біля центру підтримки підприємців на президента вже чекали. Працівники найбільшого в Європі торговельного центру "Барабашово" зустріли Зеленського з плакатами "Не знищуйте малий бізнес!" і "Стоп, дорога".

Підприємці вже рік борються за те, щоб на місці їхніх торгових місць не прокладали нову автомагістраль, яку задумав міський голова. Люди підготували пакет документів, де пояснили - чому будівництво розпочалося з порушенням закону і чим це загрожує.