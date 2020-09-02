Працівники найбільшого у Європі ТРЦ "Барабашово" закликають Володимира Зеленського врятувати малий бізнес на Харківщині [ Редактировать ]
У Харкові біля центру підтримки підприємців на президента вже чекали. Працівники найбільшого в Європі торговельного центру "Барабашово" зустріли Зеленського з плакатами "Не знищуйте малий бізнес!" і "Стоп, дорога".
Підприємці вже рік борються за те, щоб на місці їхніх торгових місць не прокладали нову автомагістраль, яку задумав міський голова. Люди підготували пакет документів, де пояснили - чому будівництво розпочалося з порушенням закону і чим це загрожує.
Хочется, чтобы учитывались все рамки закона. - Я слышал про скандал этот большой. - Это даже не скандал, это выживание и уничтожение людей. - Это беспредел. Ознакомьтесь, пожалуйста, мы не раз к вам приходили. Потому что у нас ощущение, что вы не получаете документов. - Я не получаю. Я этого не получал. Все это про "Барабашово" история, правильно? - Да, это про "Барабашово". Это остался последний незахваченный форпост в городе Харькове. - Я хочу для себя понять. Мы изучим вопрос. Но в принципе, альтернативное другое место - это подходит тем предпринимателям, которые работают на "Барабашово"? - Альтернативная дорога подходит, здравые рассуждения подходят, неразворовывание бюджета подходит.
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