В Киевской области, в городе Украинка, произошла стрельба в кафе. Очевидец рассказал детали случившегося, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них вскоре скрылся.

Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские провели обыски для получения видеозаписей с кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.

Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.