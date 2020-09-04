4 вересня Робоча група Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році, склад якої був затверджений на засіданні регуляторного органу 3 вересня, провела своє перше засідання і обговорила алгоритми роботи.

Голова робочої групи, відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич, звертаючись до колег, сказав, що завдання, яке стоїть нині перед регулятором, - виконати всі передбачені законами повноваження та обов’язки щодо нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями Виборчого кодексу України. Про всі виявлені під час виборчої кампанії порушення обов’язково буде поінформовано Центральну виборчу комісію і територіальні виборчі комісії, як це передбачено чинними нормами. Також Національна рада намагатиметься реалізувати можливість складання адміністративних протоколів, незважаючи на стислий термін виборчої кампанії і встановлені законом строки подання таких протоколів до судових органів на розгляд.

Керівник апарату Національної ради Сергій Кучерук повідомив, що вже підготовлено листи, в яких Національна рада інформує ЦВК і НАЗК про створення робочої групи та запрошує представників цих державних органів долучитися до розгляду на її засіданнях всіх питань, які стосуватимуться висвітлення у засобах масової інформації перебігу виборчої кампанії. Також традиційно Національна рада запрошує до участі в робочій групі представників Офісу Ради Європи в Україні.

Крім цього, Національна рада буде вдячна громадським організаціям за надану інформацію про ознаки порушень, які спостерігатимуться в ефірі телерадіокомпаній. Це дасть змогу оперативно реагувати на них відповідним структурним підрозділам, як у центральному апараті Національної ради, так і в регіонах.

Оскільки це місцеві вибори, то найбільше навантаження у виборчий період лягатиме саме на представників Національної ради в областях. Для якісного розуміння нових новел виборчого законодавства Національна рада підготувала методичні роз’яснення для своїх працівників і найближчими днями розробить чіткий алгоритм і зразки складання адміністративних протоколів.

Наразі мовники можуть скористатися "Пам’яткою для роботи ЗМІ під час виборів", що була підготовлена за ініціативи заступника голови робочої групи, члена Національної ради Максима Онопрієнка. Документ містить основні відомості та вимоги до роботи медіа у виборчий період. Презентацію можна переглянути на сайті регулятора.

Члени робочої групи обговорили і можливість проведення позачергових засідань Національної ради в разі необхідності проведення перевірки компаній для складання адміністративних протоколів, а також визначилися із графіком проведення засідань робочої групи. На початку виборчої кампанії заплановано проводити засідання раз на два тижні, а в жовтні робоча група збиратиметься щотижнево. Наступне засідання робочої групи заплановано на вівторок, 15 вересня. Про час проведення засідання буде повідомлено додатково.