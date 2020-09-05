Как известно, каждый депутат должен не только выражать и защищать интересы своих избирателей, но и подтверждать свой статус реальными делами. К сожалению, наши "слуги народа" далеко не всегда спешат обрадовать свой электорат позитивными деяниями. Более того, чаще всего за предвыборными обещаниями скрывается желание поскорее занять "теплое место", способное приносить побочный доход.

Опираясь на проведенный независимый мониторинг деятельности депутатов Деснянского района Киева - одного из крупнейших в столице, были исследованы рабочие отчеты действующих чиновников.

Одним из самых активных депутатов признан Сергей Майзель, который вот уже который год инициирует и продвигает реконструкцию проспекта Ватутина, способную радикально изменить коммерческую и социальную ценность этой территории. Именно он в 2015 году обеспечил жителей Троещины новыми троллейбусами.

Майзель принимал и принимает активное участие в обновлении дорожной инфраструктуры столицы, уделяя особое внимание модернизации парка общественного транспорта. Этот депутат с успехом курирует капитальный ремонт школ и лицеев, а также замену устаревших окон и утепление фасадов в жилых домах Деснянского района. Результатом его инициатив стало оборудование большого количества спортивных площадок, современных остановок и зон отдыха.

Второе место в рейтинге активности заняла Старостенко Анна Викторовна, широко известная своими социально значимыми проектами. Ее продуктивная деятельность по защите малоизвестных памятников столицы помогла спасти многие культурно-исторические ценности старого Киева.

"Бронзовым призером" соревнования слуг народа стал Грушко Виктор Валентинович, активно содействующий развитию реформы ЖКХ. Целенаправленная деятельность этого чиновника в своё время стала, по сути, единственной преградой на пути незаконного строительства многоэтажек на Троещине.

Проведенные оперативные проверки, инициированные Грушко, позволили остановить реализацию некоторых сомнительных строительных проектов, способных нарушить экологический и коммунальный баланс Деснянского района.

Однако, на фоне достижений Сергея Майзеля его коллеги по депутатскому корпусу существенно отстают от лидера рейтинга, как по активности общения с избирателями, так и в плане проделанной работы, которую жители района могут оценить в своей повседневной жизни. Что касается реальных дел, то каждый житель Троещины может сравнить состояние общественного транспорта, остановок и дорог с тем, которое было 4 года назад. Именно эта сфера, курируемая фаворитом нашего рейтинга, в настоящий момент полностью удовлетворяет подавляющее большинство проживающих в Деснянском районе.

В заключении стоит отметить, что составленный рейтинг можно рассматривать как непредвзятое мнение специалистов, которые приложили немало усилий для мониторинга всего депутатского корпуса Деснянского района. В любом случае описанная расстановка самых активных народных избранников может помочь избирателям понять, кто действительно способен в ближайшем будущем исполнять все свои предвыборные обещания и реализовывать все задуманные проекты.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выбрала кандидата в мэры Киева.