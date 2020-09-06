На востоке Украины продолжается тушение пожаров [ Редактировать ]
Спасатели борются с очагами тления в Харьковской и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в Луганской области угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты газорегуляторного пункта вблизи села Лобачево. Пожары тушат по периметру в доступных местах. В Харьковской области открытого огня не наблюдается. Спасатели занимаются тушением лесной подстилки.
Отмечается, что к ликвидации возгораний на территории двух регионов привлекли 548 человек личного состава и 121 единицу техники.
Ранее мы писали, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания в восточных областях Украины. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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