Спасатели борются с очагами тления в Харьковской и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Луганской области угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты газорегуляторного пункта вблизи села Лобачево. Пожары тушат по периметру в доступных местах. В Харьковской области открытого огня не наблюдается. Спасатели занимаются тушением лесной подстилки.

Отмечается, что к ликвидации возгораний на территории двух регионов привлекли 548 человек личного состава и 121 единицу техники.

Ранее мы писали, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания в восточных областях Украины. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.