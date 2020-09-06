На Донбасі бойовики порушили режим тиші [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики порушили режим тиші. Біля Красногорівки ворог обстріляв позиції наших військових із гранатомета. Уперше за 42 дні перемир'я поранено українського бійця. Воїну вже надали допомогу.
Також загинули двоє військових, які гасили полум'я у так званій сірій зоні - поблизу Верхньоторецького. Вони підірвалися на міні. Ще двоє армійців, задіяних у гасінні пожеж, поранені - внаслідок вибуху цистерни з пальним.
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