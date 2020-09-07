Провокації бойовиків э очевидними спробами зірвати режим припинення вогню - Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Провокації бойовиків - це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити перешкоди для процесу мирного врегулювання. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У Фейсбуці дипломат написав, що ініціював термінову розмову з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим - "для обговорення ситуації та способів виходу з неї", - зазначив урядовець.
Крім того, про порушення окупантів повідомили в ОБСЄ та Спільний центр контролю та координації вогню. Як відомо, з 27 липня на Донбасі діяв режим повного та всеосяжного припинення обстрілів, про який домовились у Тристоронній Контактній групі. Відтоді й до вчора серед українських армійців не було втрат унаслідок ворожих атак.
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