Печерскую гимназию №32 "Успех" снова "заминировали" неизвестные.

Об этом сообщает "Слово и Дело".

По словам администрации школы, еще не было ни одного рабочего дня с начала учебного года, когда учебный процесс не был сорван псевдоминерами.

Отмечается, что сообщения о минировании поступали 1, 2, 3 и 4 сентября. На место приезжала полиция, но ни разу взрывчатку не находила. Серия ложных сообщений о заминировании гимназии началась 9 декабря 2019 года. Полиция ищет псевдоминеров.

Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" станцию метро "Золотые Ворота". На месте происшествия не обнаружили взрывчатых веществ.