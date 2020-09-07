5 раз за 5 дней: кто минирует элитную гимназию в центре Киева? [ Редактировать ]
Печерскую гимназию №32 "Успех" снова "заминировали" неизвестные.
Об этом сообщает "Слово и Дело".
По словам администрации школы, еще не было ни одного рабочего дня с начала учебного года, когда учебный процесс не был сорван псевдоминерами.
Отмечается, что сообщения о минировании поступали 1, 2, 3 и 4 сентября. На место приезжала полиция, но ни разу взрывчатку не находила. Серия ложных сообщений о заминировании гимназии началась 9 декабря 2019 года. Полиция ищет псевдоминеров.
Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" станцию метро "Золотые Ворота". На месте происшествия не обнаружили взрывчатых веществ.
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