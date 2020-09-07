Загострення ситуації на Донбасі: загинув українець [ Редактировать ]
Загострення ситуації на Донбасі. Напередодні збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь неподалік Причепилівки, на Луганщині. Один український військовий загинув. ВМЗ Троє бійців поранені, один з них - унаслідок ворожого обстрілу поблизу Красногорівки на Донеччині. В обох випадках підрозділи Об'єднаних сил вимушено відкрили вогонь у відповідь.
Ще двоє наших захисників - зазнали кульових ушкоджень на під'їзді до селища Новгородське, де досі гасять пожежі. Там автомобільна розливна станція підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. У штабі припускають, це була диверсія. Ворожі провокації зафіксовані також біля селища Шуми. Там окупанти били з гранатомета.
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