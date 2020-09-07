Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" в Национальном музее Голодомора, совершенный 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Скульптура "Горькая память детства"/фото: pravda

Как обозначено в сообщении, Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа.

Расстроен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора.

Стоит отметить, что ранее президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, обратился к Зеленскому с письмом в котором просил предпринять меры для расследования и привлечения виновных к ответственности за надругательства над скульптурой.

Владимир Зеленский ответил Гроду, что любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы.

Также, Зеленский отметил, что дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования

Владимир Зеленский также подчеркнул, что правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их.

Стоит отметить, Зеленский заверил, что скульптура будет восстановлена, а мемориал – отреставрирован, но призвал всех и каждого оставаться людьми.

Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей

Ранее, Владимир Зеленский напомнил о годовщине освобождения пленных.

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