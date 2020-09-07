За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще понад 260 тисяч людей. Через збільшення захворюваності посилюють масковий режим у Празі. Від середи захисні пов'язки будуть обов'язковими для всіх торговельних центрів. А в Ізраїлі запроваджують комендантську годину у 40 містах. Більше про це - в нашому сюжеті.

Тепер це називається "зони обмеженого доступу". Список "червоних" населених пунктів постійно поповнюється і вже досяг 40. Від сьогодні там заборонено залишати будинки з 7 вечора до 5 ранку без особливої потреби, в цей же час будуть закриті всі підприємства, працюватимуть лише аптеки та продовольчі магазини.

Школи теж зачинені, за винятком закладів для дітей з особливими потребами. Уряд вирішив боротися з пандемією настільки жорстко, наскільки це можливо. Вкрай емоційна заява професора Гамзо, який очолює штаб із боротьби з вірусом, вже наробила чимало галасу.

Роні Гамзо, керівник штабу з боротьби з коронавірусом:

Це послання всій країні. Будь ласка, зараз - ніяких весілль, ніяких масових зібрань, ніяких незаконних зборів, ніякого нехтування правилами в будь-якому ресторані, магазині, де завгодно. Якщо хтось не надягає маску і не дотримується правил, у будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, то на мою думку, він плює в обличчя лікаря або медсестри, які працюють цілодобово і без вихідних у коронавірусному відділенні.

Щодо "ніяких весіль і масових зібрань"- поліція отримала особливі повноваження розганяти подібні заходи безжально. Ось весілля в селищі на півночі країни - ніхто не носить маски, про дистанцію годі й говорити. Гостей відправили по домівках, наречений і організатор отримали штраф - по тисячі євро кожен. Двері до святкової зали заварили. А це вечірка на природі, все те ж саме - ні масок, ні дистанції.

Так, за недотримання правил МОЗ я припиняю ваш захід, усіх просимо очистити територію. Організаторів прошу підійти до мене для оформлення штрафу.

За статистикою, в країні щонайменше 2500 заражень на добу, вже понад тисяча померлих. Лікарні на півночі країни, де багато червоних населених пунктів, переповнені, звідти пацієнтів починають відправляти в госпіталі центру. У ізраїльтян ставлення до карантинних заборон стає все більш негативним - люди втомилися, багато безробітних. В ультраортодоксальних кварталах майже демонстративне нехтування вимогами МОЗ - ці місця майже суцільно в "червоній зоні".

Найбільше в Ізраїлі бояться епідемії сезонного грипу, яка, як правило, починається в жовтні і тоді зазвичай інфікуються до чверті всіх медичних працівників країни. У поєднанні з пандемією коронавірусу, така ситуація може взагалі зруйнувати систему охорони здоров'я.