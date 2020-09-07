Пандемія коронавірусу: Ізраїль вводить комендантську годину у містах [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще понад 260 тисяч людей. Через збільшення захворюваності посилюють масковий режим у Празі. Від середи захисні пов'язки будуть обов'язковими для всіх торговельних центрів. А в Ізраїлі запроваджують комендантську годину у 40 містах. Більше про це - в нашому сюжеті.
Тепер це називається "зони обмеженого доступу". Список "червоних" населених пунктів постійно поповнюється і вже досяг 40. Від сьогодні там заборонено залишати будинки з 7 вечора до 5 ранку без особливої потреби, в цей же час будуть закриті всі підприємства, працюватимуть лише аптеки та продовольчі магазини.
Школи теж зачинені, за винятком закладів для дітей з особливими потребами. Уряд вирішив боротися з пандемією настільки жорстко, наскільки це можливо. Вкрай емоційна заява професора Гамзо, який очолює штаб із боротьби з вірусом, вже наробила чимало галасу.
Роні Гамзо, керівник штабу з боротьби з коронавірусом:
Це послання всій країні. Будь ласка, зараз - ніяких весілль, ніяких масових зібрань, ніяких незаконних зборів, ніякого нехтування правилами в будь-якому ресторані, магазині, де завгодно. Якщо хтось не надягає маску і не дотримується правил, у будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, то на мою думку, він плює в обличчя лікаря або медсестри, які працюють цілодобово і без вихідних у коронавірусному відділенні.
Щодо "ніяких весіль і масових зібрань"- поліція отримала особливі повноваження розганяти подібні заходи безжально. Ось весілля в селищі на півночі країни - ніхто не носить маски, про дистанцію годі й говорити. Гостей відправили по домівках, наречений і організатор отримали штраф - по тисячі євро кожен. Двері до святкової зали заварили. А це вечірка на природі, все те ж саме - ні масок, ні дистанції.
Так, за недотримання правил МОЗ я припиняю ваш захід, усіх просимо очистити територію. Організаторів прошу підійти до мене для оформлення штрафу.
За статистикою, в країні щонайменше 2500 заражень на добу, вже понад тисяча померлих. Лікарні на півночі країни, де багато червоних населених пунктів, переповнені, звідти пацієнтів починають відправляти в госпіталі центру. У ізраїльтян ставлення до карантинних заборон стає все більш негативним - люди втомилися, багато безробітних. В ультраортодоксальних кварталах майже демонстративне нехтування вимогами МОЗ - ці місця майже суцільно в "червоній зоні".
Найбільше в Ізраїлі бояться епідемії сезонного грипу, яка, як правило, починається в жовтні і тоді зазвичай інфікуються до чверті всіх медичних працівників країни. У поєднанні з пандемією коронавірусу, така ситуація може взагалі зруйнувати систему охорони здоров'я.
по теме
Геть карантин: Брюссель охопили коронавірусні протести
Коронавірусні протести охопили Брюссель. Там відбулися низки різних акцій протесту від незадоволених реакцією влади на пандемію. Хтось вимагав скасувати масковий режим. Інші - легалізувати усіх нелегалів в країні, щоб ті могли знайти роботу
Жителі Білгород-Дністровського протестують проти відкриття відділення для хворих на коронавірус
Медики і місцеві жителі протестують у Білгороді-Дністровському на Одещині. Вони не хочуть, щоб у місцевій лікарні відкривали відділення для хворих на коронавірус. Що саме непокоїть людей?
В Ізраїлі запроваджують "драконівські" штрафи за порушення карантину
Штрафи виписують сотнями, але це не особливо допомагає, багато хто, як і раніше, нехтує правилами
Жителі Парижу протестують проти посилення карантину
На їхню думку, запровадження обов'язкових приписів з боку влади не стримують поширення COVID-19
Протести під Кабміном: представники туристичного, готельного та розважального бізнесу вимагають відкрити кордони для іноземних туристів
Мітингувальники виступають проти рішення уряду через посилення карантину заборонити в'їзд в Україну іноземцям практично ще на місяць. Учасники акції протесту стверджують: вони і так зазнали величезних втрат і зараз ледь тримаються на плаву і така міра стане для них згубною