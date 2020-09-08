Володимира Балуха побили на Гідропарку у Києві [ Редактировать ]
Колишнього в'язня кремля Володимира Балуха побили і пограбували в Києві цієї ночі. Вранці його знайшли в Гідропарку у важкому стані. Зараз він у лікарні. Про це повідомив Олег Сенцов на своїй сторінці у Фейсбуці.
У Володимира зламана рука і ключиця. Загрози життю немає. Інші деталі нападу поки що не відомі. Нагадаю, Володимир Балух - український активіст з Криму.
У серпні 2017 року російська окупаційна влада засудила його до трьох із половиною років тюрми. Торік саме сьомого вересня його вдалося повернути в Україну під час великого обміну полоненими.
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