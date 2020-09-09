Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Некомпетентная и безответственная Зе-власть уничтожает потенциал страны и сдает остатки экономического суверенитета. Для латания бюджетных дыр и выплат внешним кредиторам "с молотка" пускаются национальные богатства, земля и ценнейшие, бюджетообразующие предприятия. Правительство Шмыгаля уже внесло в парламент проект Закона, который разрешает приватизацию 50-1% акций – НАК "Нафтогаз", "Укрпошти" и "Укрзалізниці". А уже до конца 2020 года правительство планирует сбыть АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольную компанию "Краснолиманская".

Затеянная властью турбоприватизация – это откровенное вредительство. Чиновники говорят о финансовой выгоде и привлечении стратегических инвесторов. Но, в период кризиса, от продажи предприятий Украина получит копейки. Дыра в бюджете не будет закрыта, а уже в следующем году проблем будет еще больше.

Сказки о стратегических инвестициях - обман. В страну, где власть седьмой год не может восстановить мир, не придет ни одни ответственный инвестор. Предприятия окажутся в руках спекулянтов. В результате, люди потеряют работу, производство будет деградировать, бюджет не получит доходов, потребители столкнутся с ростом цен и тарифов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить паническую турбоприватизацию и уничтожение украинской промышленности. Немедленно принять госпрограмму развития отечественной промышленности и внести изменения в госбюджет-2020 для обеспечения государственных инвестиций в поддержку промышленности и сельского хозяйства.

Правительство, которое не в состоянии управлять предприятиями, развивать промышленность и обеспечить наполнение бюджета, должно уйти в отставку. Стране нужны профессионалы, а не шоумены, способные только выполнять внешние указания, торговать страной и набирать долги.