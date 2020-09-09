Сотни авто застряли на границе с Венгрией [ Редактировать ]
В среду, 9 сентября, на украинско-венгерской границе на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка около 350 автомобилей стоят в очередях. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
По данным пограничников, на границе Украины с Венгрией на КПП ожидают 280 авто:
- в Тисе - 100,
- Лужанке - 250.
- На других участках границы очереди отсутствуют.
Отмечается, что очереди на границе с Венгрией связаны с введением венгерской стороной дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев.
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