В среду, 9 сентября, на украинско-венгерской границе на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка около 350 автомобилей стоят в очередях. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

По данным пограничников, на границе Украины с Венгрией на КПП ожидают 280 авто:

в Тисе - 100,

Лужанке - 250.

На других участках границы очереди отсутствуют.

Отмечается, что очереди на границе с Венгрией связаны с введением венгерской стороной дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев.