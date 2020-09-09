Бунт мэров из-за карантина: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за введения жесткого карантина в городах. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.
Он подчеркнул, что государство должно защищать своих людей, хоть это может кому-то не нравиться.
Президент связывает бунт глав городов с приближением местных выборов.
Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, Ивано-Франковская область, если там количество больных такая, я не понимаю, почему область должна потом быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет кроватей.
Кроме того, Зеленский вспомнил о Харьковской и Одесской области, которые сейчас являются лидерами по новым случаям коронавируса.
"Просто посмотрите. Там, где не было заболевших, не было просто. "Дайте нам метро","все будет нормально", а люди поддерживают, выходят на улицы. А почему в лидерах сейчас Одесса и Харьков? Те области, где было 5, 10, 15 больных. Так откуда сейчас 100-200?", - подытожил президент.
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