Бойовики знову порушують перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
Російські окупанти знову порушують перемир'я на Донбасі - повідомляють у штабі. Ворог розміщує заборонене озброєння і заміновує території - поблизу лінії розмежування. Безпілотник ОБСЄ - зафіксував три ворожих міномети 120-го калібру - біля селища Весела Гора та дві гаубиці неподалік Богданівки на Луганщині. А це пряме порушення домовленостей про припинення вогню.
На передовій - минулої доби і сьогодні зранку - зберігається тиша. Напередодні двоє армійців - підірвалися на міні під час інженерних робіт. Обох ушпиталили. Стан їхнього здоров'я задовільний.
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