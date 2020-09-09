Російські окупанти знову порушують перемир'я на Донбасі - повідомляють у штабі. Ворог розміщує заборонене озброєння і заміновує території - поблизу лінії розмежування. Безпілотник ОБСЄ - зафіксував три ворожих міномети 120-го калібру - біля селища Весела Гора та дві гаубиці неподалік Богданівки на Луганщині. А це пряме порушення домовленостей про припинення вогню.

На передовій - минулої доби і сьогодні зранку - зберігається тиша. Напередодні двоє армійців - підірвалися на міні під час інженерних робіт. Обох ушпиталили. Стан їхнього здоров'я задовільний.