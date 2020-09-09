Транзит иностранцев через Украину запретили [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину. Так, транзитный проезд иностранным гражданам запретили. Об этом говорится в постановлении правительства № 791 от 2 сентября 2020 года.
Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.
Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.
Кроме того, правительство детализировало вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на обучение. Теперь в Украину будут пускать только студентов украинских высших заведений образования.
Ранее мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда для иностранцев.
по теме
Угорщина і Словаччина змінили правила перетину кордону
Угорські сторожі кордону перевірять громадян більш прискіпливо, словацький кордон тепер теж можна перетнути лише після заповнення спеціальної електронної форми
Україна на місяць закриває кордони для іноземців
Іноземців почали розвертати на українському кордоні. Для кого зробили виняток? І скільки триватиме заборона?
Україна посилила охорону кордону з Білоруссю
З 1 вересня в'їхати до Білорусі можна буде тільки із закордонним паспортом, а не внутрішнім, як раніше
Бунт мэров из-за карантина: Зеленский сделал заявление
В среду, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за введения жесткого карантина в городах
Сотни авто застряли на границе с Венгрией
В среду, 9 сентября, на украинско-венгерской границе на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка около 350 автомобилей стоят в очередях