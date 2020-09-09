В среду, 9 сентября, в Добромиле Старосамборского района Львовской области произошел пожар в здании школы-интерната. Спасатели эвакуировали учеников и персонал учебного заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар произошел около 12:01 в двухэтажном кирпичном здании специальной общеобразовательной школы-интернат I-II степени. В 12:27 пожар удалось локализовать, а в 12:41 его ликвидировали. при пожаре огонь уничтожил мебель, стены на площади 300 м кв. и два металлопластиковых окна.

К тушению огня были привлечены 8 спасателей и две единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.