Во Львовской области вспыхнула школа-интернат [ Редактировать ]
В среду, 9 сентября, в Добромиле Старосамборского района Львовской области произошел пожар в здании школы-интерната. Спасатели эвакуировали учеников и персонал учебного заведения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что пожар произошел около 12:01 в двухэтажном кирпичном здании специальной общеобразовательной школы-интернат I-II степени. В 12:27 пожар удалось локализовать, а в 12:41 его ликвидировали. при пожаре огонь уничтожил мебель, стены на площади 300 м кв. и два металлопластиковых окна.
К тушению огня были привлечены 8 спасателей и две единицы техники.
В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.
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