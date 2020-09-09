Умер поругавшийся с Зеленским ветеран войны [ Редактировать ]
В среду, 9 сентября, умер ветеран войны на Донбассе, глава местной организации Национального корпуса Украины Денис Янтар, который запомнился спором с президентом Украины Владимиром Зеленским о разведении войск. Об этом сообщил глава общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский на своей странице в "Фейсбук".
У мужчины было онкологическое заболевание.
Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения Ветеранов Украины, почетным членом которого он является.
"Який сум...не знала особисто...вічна пам'ять бійцю і патріоту...царство небесне", "Воїн, який буде боронити з неба! Як шкода. що такі молоді і достойні йдуть", - писали люди на странице Дениса в "Фейсбук". Напомним, ранее Денис Янтар опубликовал видео в сети, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свое обращение он выложил в Facebook, поставив жесткий ультиматум украинскому лидеру. Так, Янтар отметил, что располагает информацией о том, что добровольцев якобы "будут выбивать" из Золотого, поскольку они срывают разведение войск в поселке. "Мы знаем, что мы на своей земле, мы знаем, что мы никуда не пойдем, а там пусть делают, как знают! Мы точно знаем, что мы на своем месте!", - говорил тогда Денис, выступая против разведения сил на Донбассе.
Ранее мы писали о том, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии.
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