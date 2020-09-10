Понад 12 тисяч людей залишилися без прихистку на грецькому острові Лесбос. Там ущент згорів найбільший табір біженців. Минулося без жертв. Раніше притулок закрили на карантин, оскільки в 35 мігрантів виявили коронавірус.

Причини пожежі розслідують. Після інциденту біженці рушили в бік портового міста Мітіліні, з наміром залишити острів.

Водночас у Берліні тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою евакуювати біженців і надати їм притулок. Учасники акції закликали владу відкрити кордони для людей і організувати тимчасові табори.