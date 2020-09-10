У Греції згорів найбільший табір біженців [ Редактировать ]
Понад 12 тисяч людей залишилися без прихистку на грецькому острові Лесбос. Там ущент згорів найбільший табір біженців. Минулося без жертв. Раніше притулок закрили на карантин, оскільки в 35 мігрантів виявили коронавірус.
Причини пожежі розслідують. Після інциденту біженці рушили в бік портового міста Мітіліні, з наміром залишити острів.
Водночас у Берліні тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою евакуювати біженців і надати їм притулок. Учасники акції закликали владу відкрити кордони для людей і організувати тимчасові табори.
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