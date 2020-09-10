Небо над Орегоном почервоніло від пожеж [ Редактировать ]
Через масштабні лісові пожежі небо над американським штатом Орегон стало червоним. Місцеві жителі кажуть такого стихійного лиха вони ще не бачили. Через поширення полум'я евакуювали вже десятки тисяч людей. Нині осередки вогню намагаються загасити тисячі пожежників. Залучили і гелікоптери.
Бет Глегхорн, місцева жителька:
Це має моторошний вигляд. Більше схоже на кінець світу. Я все життя тут живу. І зараз мені хочеться плакати від того, що сталося з моїм рідним штатом. Дуже сумно. Не знаю, що казати.
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