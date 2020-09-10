Через масштабні лісові пожежі небо над американським штатом Орегон стало червоним. Місцеві жителі кажуть такого стихійного лиха вони ще не бачили. Через поширення полум'я евакуювали вже десятки тисяч людей. Нині осередки вогню намагаються загасити тисячі пожежників. Залучили і гелікоптери.

Бет Глегхорн, місцева жителька: