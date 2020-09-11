За сутки, 10 сентября, на Донбассе вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности, боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Два обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала боевики применили трассирующие шары для поджога травы, а затем из стрелкового оружия открыли огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали более девяти гектаров территории и передали на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.