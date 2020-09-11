В Киеве и области запретили работу ночных клубов [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, в Киевской ОГА заявили, что комиссия ТЭБ и ЧС в области запретила проводить концерты, а также работу развлекательных заведений.
Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 г. № 641, на территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".
Также комиссия запретила работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.). Тем не менее указанные учреждения могут продолжать работать, но при условии соблюдения карантинных мер.
Запрет установлен на время действия карантина.
Напомним, что Киев попал в "оранжевую зону".
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