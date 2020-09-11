Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19" [ Редактировать ]
10 сентября член Украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19".
Соответствующее решение было принято на заседании Мониторингового комитета единогласно. В ПАСЕ над докладом Юлия Левочкина будет работать совместно с Яном Лидел-Гренжем (Великобритания), которого назначил Комитет по политическим вопросам.
Комментируя назначение, Юлия Левочкина отметила, что в условиях всемирной пандемии ключевым вопросом является баланс между ограничительным мерами и обеспечением прав человека, демократии и верховенства права.
По словам народного депутата, фокус Заключения к Докладу будет направлен на выполнение своих обязательств перед Советом Европы странами-членами этой организации, а также на проведение демократических выборов в условиях COVID-19.
"Важно, что в условиях пандемии и ограниченной дистанционной работы ПАСЕ доверие работать над этим важным докладом получил представитель именно Украинской делегации", - подчеркнула Юлия Левочкина.
Напомним, Юлия Левочкина является членом Мониторингового и Регламентного комитетов от Группы социалистов в ПАСЕ.
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