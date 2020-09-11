В понедельник, 14 сентября, состоится визит президент Беларуси Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным", - сказал он.

Песков уточнил, что подписания документов не планируется.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.