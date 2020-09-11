10 сентября, в Запорожье состоялся масштабный форум партии "Слуга народа" - "Каждый сможет", во время которого были объявлены первые результаты праймериз, которые проводились в период с 31 августа по 9 сентября на уровне города и области.



По словам Виталия Тишечко, праймериз позволили проявить себя и присоединиться к команде президента тем, кто хочет перемен в Запорожье. Он добавил, что определение лидеров происходило прозрачно: наблюдать за отбором могли все желающие. Процесс также контролировали представители партии.



Политик также назвал десятку тех, кто набрал наибольшее количество голосов во время внутренних рейтинговых соревнований в Запорожье. Ими стали: Пенчук Инна, Тлеуш Виктор, Борисов Геннадий, Касай Мария, Куртьев Анатолий, Гиренко Алексей, Ковпак Владислав, Щалэный Евгений, Беклемищев Сергей и Немченко Маргарита.



"Это люди с опытом, специалисты в своих сферах деятельности. Те, кто не может спокойно наблюдать за тем, как Запорожье стоит на месте вместо того, чтобы двигаться вперед. Я верю в них. Шанс проявить себя есть у каждого. Праймериз дали такую возможность тем, кто хочет перемен", - заявил Виталий Тишечко.



Также во время форума были названы имена потенциальных кандидатов от "Слуги народа" в депутаты Запорожского областного совета и на председателей территориальных общин.



Отметим, что сегодняшний форум партии "Слуга народа" в Запорожье собрал около тысячи участников и сторонников политсилы, что говорит о высокой поддержке команды Президента в регионе.