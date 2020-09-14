За полгода карантина правительство никак не поддержало бизнес - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Полгода назад Украина ушла на карантин, и с тех пор, несмотря на обещания, правительство не разработало реальной программы помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"По итогам шести месяцев можно утверждать, что государственная помощь как бизнесу, так и людям оказалась декларативной. Фонд по борьбе с CОVID-19 составил 64 млрд гривен вместо 200 миллиардов, планировавшихся первоначально. Но и из них половина суммы расписана на проект "Большая стройка", так что собственно медицинские расходы составили небольшую часть, еще меньше составила помощь населению, а бизнес практически никакой помощи не получил", - сказал политик.
Для сравнения он привел пример Польши, где под проект "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией" было выделено 212 млрд злотых (52 млрд долларов), которые были потрачены на денежные компенсации бизнесу, выплаты рабочим и кредитные каникулы. Также польский пакет поддержки населения и бизнеса предусматривал создание государственного инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов злотых для стимулирования экономики за счет государственных инвестиций в инфраструктуру, больницы, школы, дороги, диджитал-услуги, энергетику и биотехнологии и т. д.
На этом фоне предложенные украинскому бизнесу отмена уплаты налога на землю и налога на недвижимость в течение месяца и отмена взимания единого социального взноса с физлиц-предпринимателей в течение двух месяцев - явно недостаточные меры, считает политик.
"Много говорится о программе удешевления кредитов, но ее реальный результат очень скромный. Как результат, падение экономики за второй квартал составило 11,4%. Потому в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом продолжает увеличиваться и угрожает новым ужесточением карантина по всей стране, власть должна повернуться лицом к бизнесу и оказать реальную помощь в его борьбе за выживание", - заявил Сергей Левочкин.
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