В МВД за сутки зафиксировали 73 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Наибольшее количество больных было зафиксировано во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве.

Каждый день правоохранители не только обеспечивают правопорядок в нашей стране, но и находятся на "передовой" в борьбе с COVID-19. Следовательно, сегодня, 14 сентября, зафиксировано 73 новых случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни.

Отмечается, что последней жертвой коронавируса стала следователь Нацполиции. Она имела сопутствующие болезни, а вирус стал для нее летальным.

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