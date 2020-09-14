Ситуація на східному фронті незмінна - односторонній режим припинення вогню. Збройні формування РФ чи не щодня зухвало порушують домовленості про перемир'я.

Наші захисники вогню у відповідь не відкривають, враховуючи провокативність дій противника. Сьогодні зранку найманці стріляли з ручних протитанкових гранатометів неподалік від Яковлівки, на Донецькому напрямку. А напередодні зафіксовано неприцільні ворожі постріли з гранатомета в околицях Пісків та Авдіївки під окупованим Донецьком. В українському війську - без втрат, ситуація на фронті - контрольована, запевняють у штабі ООС.