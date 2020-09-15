На Донбасі біля Пищевика військові нейтралізували безпілотник бойовиків [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби російські найманці тричі порушили режим тиші. Бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу Авдіївки, а неподалік Мар'їнки - зафіксували вогонь з гранатомета та стрілецької зброї.
У районі Пищевика наші військові побачили ворожий безпілотник та нейтралізували його засобами радіоелектронної боротьби.
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