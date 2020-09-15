В Україні відучора діє новий поділ на карантинні зони. Частина населених пунктів, які почервоніли, не погоджується з карантинними заборонами та обмеженнями. А ще подають до суду щодо скасування заборон.

Що відбувається у "червоних" містах Західної України - Ольга Паламарюк розповість.

135 випадків за добу і понад 12 тисяч від початку епідемії. Чернівецька область і надалі залишається в лідерах за темпами поширення коронавірусу. В області збільшують кількість госпітальних баз. Наразі заповнюваність лікарень - приблизно 50%.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації:

Ми збільшили кількість лікарень і ліжок - до 1080 ліжок зараз, які обслуговують пацієнтів, хворих на ковід-19. І наразі 620 ліжок з усієї кількості є зайнятими. І протягом останніх тижнів є не є вищою, складає близько 50%.

Наразі в області є 6 "червоних" карантинних зон. Це 5 районів та місто Чернівці. В обласному центрі зачинені садочки та школи. Діти навчаються дистанційно.

Щоправда, проти таких обмежень неодноразово виступали батьки школярів. І навіть влаштовували протести.

Їх підтримала місцева влада. І сьогодні міськрада подала позовну заяву - вимагають від Кабінету міністрів скасувати карантинні обмеження.

Василь Продан, секретар Чернівецької міської ради:

Спілкувався з керівництвом усіх шкіл - вони дійсно бояться накладення штрафів. 17 тисяч, 34 тисячі. Тому нам всім обов'язково треба їх підтримати.

Проти карантинного зонування і на Тернопільщині. Попри заборони "червоної зони", у місті працюють розважальні та навчальні заклади, громадський транспорт і кафе. Поліція регулярно проводить рейди. Також у відставку подав очільник обласного управління охорони здоров'я.

Володимир Богайчук, керівник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації:

Я би хотів повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА. Таке рішення я прийняв раніше, але у зв'язку з тим, що почалася епідемія коронавірусу, я був змушений його відкласти.

Вирує життя і в ще одному "червоному" обласному центрі. В Івано-Франківську від сьогодні почали працювати школи, щоправда, поки що дистанційно.

А от у соцмережах пишуть, що відкрилися і деякі дитсадки. Та офіційного підтвердження цієї інформації немає.