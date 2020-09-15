Согласно результатам социсследования, проведенного аналитическим центром "Социомодус", абсолютное большинство жителей Донецкой области - 55,4% - на предстоящих местных выборах проголосуют за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Наибольшая поддержка со стороны людей - и у кандидатов партии на посты глав основных ОТГ Донецкой области.



По результатам опроса электоральных настроений жителей Донецкой области, 55,4% людей на предстоящих местных выборах проголосуют за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 11,2% отдадут свои голоса за партию "Слуга народа", 4,1% - за "Партию Шария". В Мариуполе поддержка ОПЗЖ составляет 42,4%, "Блок Вадима Бойченко" поддерживают 22,2% жителей города, "Партию Шария" - 7,7%.



В лидерах - и кандидаты от ОП-ЗЖ на пост глав самых крупных ОТГ Донецкой области.



В Константиновке кандидат от ОПЗЖ Олег Азаров набирает 47,5% голосов, 9,3% горожан намерены проголосовать за Александра Кулика.



Громада Лимана в своем большинстве планирует проголосовать за Андрея Перебийноса (ОПЗЖ) – 37,8%, у его ближайшего конкурента Петра Цимидана поддержка составляет 21,7%.



В Мирнограде наибольшая поддержка у кандидата от ОПЗЖ Ларисы Реввы, за нее проголосуют 42,8% жителей города. На втором месте Александр Брыкалов с 15,2% поддержки.



Владимир Бандура (ОПЗЖ) уверенно побеждает в Святогорске – его хотят видеть мэром 42,6% жителей, у его ближайшего конкурента Виталия Мороза 15,2% поддержки избирателей.



В Мариуполе Владимир Клименко от ОПЗЖ набирает 27,8%. Действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко набирает 48,5%.



В Славянске кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова поддерживают 32,1%, экс-мэра Нелю Штепу – 36,3%.



В Бахмуте за Валерия Слесарева (ОПЗЖ) намерены проголосовать 38,5% избирателей, за Алексея Реву - 43,2% жителей города.



Социсследование проводилось методом личного интервью с 11 по 13 сентября, опрошено 3965 человек, статистическая погрешность не превышает 1,6%.

Ссылка на исследование:



http://sociomodus.kiev.ua/2020/09/15/press-release/