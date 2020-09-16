Украинская армия второй день несет потери из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Вооруженных Силах Украины зафиксирован новый летальный случай из-за коронавируса. Об этом сообщает командование Медицинскими силами ВСУ.
COVID-19 стал причиной смерти военнослужащего, который попал в Ивано-Франковскую городскую больницу еще 19 августа. Несмотря на проводимое лечение состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. 15 сентября состояние больного резко ухудшилось, реанимация не дала результатов и он скончался. В командовании отмечают, что у военнослужащего были сопутствующие хронические заболевания.
Это стал второй летальный случай в украинской армии за последние два дня и восьмой - с начала пандемии.
По состоянию на утро 16 сентября в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество активных больных возросло до 630, 1637 бойцов уже выздоровели.
Напомним, что из-за неосторожного обращения с гранатой на Донбассе погиб боец ВСУ.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтверждено 2 958 новых случаев COVID-19, 76 пациентов скончались.
по теме
В ВСУ увеличивается заболеваемость коронавирусом
За сутки фиксируют 31 новый случай инфицирования
Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом
Генерал находится на самоизоляции
Коронавирус "атакует" украинских военнослужащих
На самоизоляции находится 662 человека
В ВСУ случилась вспышка COVID-19
Всего инфекцию обнаружили у более 600 военных
На Донбассе погиб боец ВСУ
Военнослужащий погиб в результате взрыва гранаты. Трагедия произошла в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области