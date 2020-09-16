В Вооруженных Силах Украины зафиксирован новый летальный случай из-за коронавируса. Об этом сообщает командование Медицинскими силами ВСУ.

COVID-19 стал причиной смерти военнослужащего, который попал в Ивано-Франковскую городскую больницу еще 19 августа. Несмотря на проводимое лечение состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. 15 сентября состояние больного резко ухудшилось, реанимация не дала результатов и он скончался. В командовании отмечают, что у военнослужащего были сопутствующие хронические заболевания.

Это стал второй летальный случай в украинской армии за последние два дня и восьмой - с начала пандемии.

По состоянию на утро 16 сентября в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество активных больных возросло до 630, 1637 бойцов уже выздоровели.

Напомним, что из-за неосторожного обращения с гранатой на Донбассе погиб боец ВСУ.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтверждено 2 958 новых случаев COVID-19, 76 пациентов скончались.