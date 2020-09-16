За сутки в столице подтвердили 356 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве выздоровели 5519 случаев человек (134 - за минувшие сутки). 291 киевлянин умер (8 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;

139 мужчины, возрастом от 18 до 83 лет;

33 ребенка - от 1 до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся Дарницком районе (74 случая), Днепровском районе (66 человек) и Деснянском районе (45 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки на территории Украины коронавирусную инфекцию обнаружили почти у 3 тысяч человек.