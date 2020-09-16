В Киеве зафиксирован резкий скачок коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице подтвердили 356 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве выздоровели 5519 случаев человек (134 - за минувшие сутки). 291 киевлянин умер (8 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;
- 139 мужчины, возрастом от 18 до 83 лет;
- 33 ребенка - от 1 до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся Дарницком районе (74 случая), Днепровском районе (66 человек) и Деснянском районе (45 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки на территории Украины коронавирусную инфекцию обнаружили почти у 3 тысяч человек.
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