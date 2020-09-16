На столичной станции метро "Вокзальная" утром случился коллапс из-за большой очереди в кассы.

Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов в Facebook.

По его словам, автоматы были почти свободны и внутри было мало людей.

То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой/телефоном.

Дополнительную толпу в вестибюле спровоцировали и сами работники метрополитена, которые заверили пассажиров в работе двух касс.

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что в киевском метро произошел коллапс и пассажиров впускали бесплатно. Огромные очереди выстроились к кассам и терминалам.