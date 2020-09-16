В Киеве заблокировано метро на вокзале: что произошло [ Редактировать ]
На столичной станции метро "Вокзальная" утром случился коллапс из-за большой очереди в кассы.
Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов в Facebook.
По его словам, автоматы были почти свободны и внутри было мало людей.
То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой/телефоном.
Дополнительную толпу в вестибюле спровоцировали и сами работники метрополитена, которые заверили пассажиров в работе двух касс.
Фото: Facebook
Ранее мы писали, что в киевском метро произошел коллапс и пассажиров впускали бесплатно. Огромные очереди выстроились к кассам и терминалам.
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