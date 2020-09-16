В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины разрешил работу заведений образования в "красной" зоне и ослабил ограничения для "оранжевой" зоны. Соответствующие решения правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

Так, решение о запрете работы детсадов и школ будет приниматься государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Запрещается посещение заведений дошкольного, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на административно-территориальных единицах региона, на которых установлен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% классов. Полный запрет работы заведений образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности принимается только совместным решением комиссий по ТЭБ и ЧС.

Кроме того, Кабинет министров разрешил перевозку в общественном транспорте более 50% посадочных мест и работу заведений культуры для "оранжевой" зоны. Для заведений культуры также отменили норму о 50% заполненности.

Однако, на входах в такие учреждения (кинотеатры, театры и тд.) должна быть вывешена информация об общей площади учреждения и возможном максимальном количестве посетителей.

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