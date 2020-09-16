Британія виявилася неготовою до другої хвилі пандемії

В країні катастрофічно не вистачає тестів на коронавірус. Люди чекають тижнями, аби дізнатися чи хворіють на СOVID-19. При цьому, не можуть повертатися на роботу. Це насамперед б'є по лікарнях та школах