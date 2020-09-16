НАСА створює проєкт для захисту Землі від астероїдів [ Редактировать ]
Місія - захистити планету. Європейська космічна агенція спільно з НАСА створює проєкт для захисту Землі від астероїдів.
Ідеться про запуск зонда "Гера", який відбиватиме потенційно небезпечні космічні тіла. Вартість такого захисника - майже 130 мільйонів євро, його розроблятимуть у Німеччині. Запуск готують на 2024 рік. До цього фахівці НАСА з допомогою власних зондів тренуватимуться змінювати траєкторію руху невеликих астероїдів, які наближаються до Землі. Один із таких навчальних ударів планують на вересень.
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