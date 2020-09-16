Кернеса увезли на лечение за границу - СМИ [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, в СМИ появилась информация о том, что городского главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.
Предполагается, что его должны доставить или в Вену, или в Берлин.
Фото с места событий (newsroom.kh.ua)
Как отмечается, около 21:00 мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой", на которых его туда доставили, покинули летное поле. Самолет в 9 вечера еще не взлетел.
Около аэропорта дежурят около шести охранников. Медики находятся внутри автомобилей "скорой" и на вопросы журналистов никто не отвечает.
Фото с места событий (newsroom.kh.ua)
Ранее в СМИ сообщали, что мэр Харькова впал в кому. Позже эту информацию опровергли.
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