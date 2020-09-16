В среду, 16 сентября, в СМИ появилась информация о том, что городского главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

Предполагается, что его должны доставить или в Вену, или в Берлин.

Фото с места событий (newsroom.kh.ua)

Как отмечается, около 21:00 мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой", на которых его туда доставили, покинули летное поле. Самолет в 9 вечера еще не взлетел.

Около аэропорта дежурят около шести охранников. Медики находятся внутри автомобилей "скорой" и на вопросы журналистов никто не отвечает.

Фото с места событий (newsroom.kh.ua)

Ранее в СМИ сообщали, что мэр Харькова впал в кому. Позже эту информацию опровергли.