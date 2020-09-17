Попытка Зеленского и его окружения провести очередную "встречу ради встречи" без выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря в Париже на встрече лидеров государств "нормандской четверки", привела к громкому провалу.

Совершенно очевидно, что срыв этих переговоров произошел по вине украинской стороны, а именно – из-за систематической лжи, манипуляций и передергиваний.

10 сентября официальный Киев сорвал инспекцию около населенного пункта Шумы из-за "постоянного изменения запросов российской стороны". Но в документах, опубликованных СМИ по итогам встречи в Берлине, есть только одно требование: "До 18 сентября 2020 года исполнение решений ТКГ от 09 сентября 2020 года о совместном с представителями ОРДЛО в СЦКК обследовании инженерных укреплений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы". Следовательно, для срыва инспекции, имеющей ключевое значение для сохранения перемирия, украинская власть пошла на прямую ложь.

Фантазиями в Донецке называют и заявления о том, что достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате "100 на 100". В ОРДО подчеркивают, что обмен действительно обсуждается контактной группой, но он блокируется со стороны Украины.

Позиция представителей ОРДЛО категорична и безапелляционна: прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену удерживаемыми лицами, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого 15 июля. В ОРДО заявили: "Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы, обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями".

Но куда более циничным оказалось прозвучавшее во время официального визита Президента Зеленского в Австрию очередное его лживое заявление о том, что все лидеры стран "нормандского формата" подтверждают готовность к встрече. Реакция российской стороны не заставила себя ждать ‒ в МИД РФ слова Зеленского дипломатично назвали неправдой. "Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", ‒ заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Учитывая систематическую дезинформацию, которую проводят Зеленский и его окружение в отношении участников переговоров в "нормандском формате", уже нельзя говорить о простом отсутствии политической воли. Речь идет о циничном, спланированном обмане, направленном на затягивание ситуации и сохранение своей власти.

Прямым доказательством этому служит обнародованный СМИ документ об итогах совещания в Берлине 11 сентября – "Совместные согласованные итоги совещания советников N4, уполномоченных представителей министерств иностранных дел N4 и представителей ОБСЕ". Учитывая то, что ни один из краеугольных принципов, о которых говорит официальный Киев, включая незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта, не был согласован, можно утверждать, что вина за провал переговоров в Берлине полностью лежит на украинской стороне, а власть цинично лжет своим гражданам как о ходе переговоров, так и об их итогах.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что договоренности, замешанные на лжи и манипуляциях, не могут принести мир в нашу страну. Это все лучше понимают участники "нормандского формата", отказывающиеся поддерживать отдельные предложения украинской стороны или требующие определения конкретных сроков.

Заявляем, что многочисленные систематические лживые заявления Зеленского и его окружения противоречат национальным интересам Украины и свидетельствуют об умышленном срыве процесса мирного урегулирования на Востоке Украины.

Мы призываем граждан Украины отказать политическим лжецам в своей поддержке, продемонстрировать мировому сообществу, что народ Украины не имеет ничего общего с этими манипуляторами и фальсификаторами, обманувшими ожидания Украинского народа, не делающими ничего для прекращения конфликта на Востоке Украины, лишающими украинских граждан их конституционных прав и пляшущими под дудку своих вчерашних оппонентов и противников.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"