Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко вынес приговор украинскому избирательному праву. От имени ЦИК он заявил, что в этом году местных выборов в 18 объединенных территориальных громадах Донбасса не будет. Трусливая власть цинично украла у полумиллиона украинских граждан их конституционное право голоса.

Для отмены выборов не было никаких реальных оснований. В формировании легитимных органов самоуправления на Донбассе были заинтересованы люди по обе стороны линии разграничения. Проведение местных выборов стало бы положительным сигналом о готовности Украины к реинтеграции Донбасса. С осуждением решения об отмене выступили многие местные советы. Против произвола власти протестовали десятки тысяч граждан. Но военно-гражданские администрации, президент, парламентское большинство, ЦИК сделали все, чтобы выборы были сорваны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обвиняет власть в разрушении украинской демократии и беззаконии. Теперь восстановление справедливости и привлечение к ответственности нарушителей закона – это задача для всех демократических сил. Мы этого добьемся.

Власть думает, что, отменив выборы, она спаслась от политического поражения. На самом деле она его признала. Приговор этой власти уже вынесен. Речь только о времени его исполнения.