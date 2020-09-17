Ученые из австралийского университета нашли способ, который вернет незрячим способность видеть.

Об этом сообщает Daily Mail.

Медики планируют имплантировать незрячим бионический глазной протез Gennaris, который восстановит зрение.

Речь идет о восстановлении зрения у полностью слепых людей. Для этого им имплантируют бионический глаз.

Отмечается, что камера, вмонтированная в протез, будет передавать сигналы в микропроцессор, а тот в свою очередь, отправлять полученное изображение напрямую в мозг. Система бионического зрения Gennaris способна обходить поврежденные зрительные нервы, которые блокируют сигналы, посылаемые от сетчатки к "центру зрения" мозга.

Фото: Daily Mail

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