"Цветной" мир: найден способ полного возвращения зрения [ Редактировать ]
Ученые из австралийского университета нашли способ, который вернет незрячим способность видеть.
Об этом сообщает Daily Mail.
Медики планируют имплантировать незрячим бионический глазной протез Gennaris, который восстановит зрение.
Речь идет о восстановлении зрения у полностью слепых людей. Для этого им имплантируют бионический глаз.
Отмечается, что камера, вмонтированная в протез, будет передавать сигналы в микропроцессор, а тот в свою очередь, отправлять полученное изображение напрямую в мозг. Система бионического зрения Gennaris способна обходить поврежденные зрительные нервы, которые блокируют сигналы, посылаемые от сетчатки к "центру зрения" мозга.
Фото: Daily Mail
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