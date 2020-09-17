В ресторане на Подоле произошел взрыв/ Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в одном из ресторанов в Подольском районе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали двое человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Взрыв произошел в заведении на Андреевском спуске. По предварительным данным, взорвались два небольших газовых баллона.

В ГСЧС отметили, что взрыв был несерьезным. Однако, двое работников кухни получили ожоги.



На месте работают медики, полиция и спасатели. Причины взрыва уточняются.

Ранее сообщалось, что на известном авторынке в Харькове прогремел взрыв.