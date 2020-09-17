Дим палаючої Каліфорнії досягнув Європи [ Редактировать ]
Дим від пожеж у Каліфорнії досягнув Північної Європи звітують у Європейському центрі моніторингу атмосфери. Дим накрив східне узбережжя штатів, діствався кандаських міст.
Першу хвилю зафіксували минулих вихідних, за кілька днів прогнозують ще одну. у повітря потрапило близько тридцяти мегатон вуглецю.
Цьогоріч, за даними дослідників, пожежна активність у США у сотні разів більша, ніж за останні 16 років загалом. Про рекордне число осередків заявляє і губернатор Каліфорнії. Через пожежі загинуло щонайменше 35 людей
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