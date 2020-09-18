убка здійснив свій знаменитий стрибок ще 94-го і також на стадіоні в Італії

Шведський атлет побив рекорд Сергія Бубки, який протримався 26 років. Арман Дюплантіс злетів із жердиною на висоту 6 метрів 15 сантиметрів на змаганнях серії Діамантова ліга" в Римі.

Рекорд українського чемпіона перевершив лише на один сантиметр. Сергій Бубка вже привітав рекордсмена. У "Твітері" написав, що дуже радий і за хлопця, і за світову легку атлетику загалом.

Нагадаю, Бубка здійснив свій знаменитий стрибок ще 94-го і також на стадіоні в Італії.