Шведський спортсмен побив рекорд Сергія Бубки [ Редактировать ]
Шведський атлет побив рекорд Сергія Бубки, який протримався 26 років. Арман Дюплантіс злетів із жердиною на висоту 6 метрів 15 сантиметрів на змаганнях серії Діамантова ліга" в Римі.
Рекорд українського чемпіона перевершив лише на один сантиметр. Сергій Бубка вже привітав рекордсмена. У "Твітері" написав, що дуже радий і за хлопця, і за світову легку атлетику загалом.
Нагадаю, Бубка здійснив свій знаменитий стрибок ще 94-го і також на стадіоні в Італії.
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